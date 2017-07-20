Боевики пытались прорваться под Красногоровкой: 4 бойца АТО погибли, 2 ранены
Как минимум четверо украинских военных погибли, двое получили ранения в результате вражеского обстрела Красногоровки в четверг.
Об этом на брифинге 20 июля сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"После четырех часов утра российско-оккупационные войска открыли мощный огонь из минометов, артиллерии калибром 122 миллиметра, танков и установок "Град" П в районе Красногоровки", – рассказал полковник.
"По предварительной информации, украинские войска в результате этого обстрела понесли тяжелые потери: 4 военнослужащих погибли, 2 ранены", - добавил он.
Представитель АТО также отметил, что информация еще уточняется.
"Есть информация также, что были попытки боевиков перейти в наступление. Но плотным огнем мы их остановили", - сказал Лысенко.
Кроме этого прошедшие сутки 1 боец погиб в результате вражеского обстрела в Марьинке.
Также в районе поселка Новотошковское, в результате подрыва на взрывном устройстве погибли трое украинских военных, еще трое получили ранения.
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