Боевики хотели прорваться под Красногоровкой: 4 бойца погибли

Как минимум четверо украинских военных погибли, двое получили ранения в результате вражеского обстрела Красногоровки в четверг.



Об этом на брифинге 20 июля сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"После четырех часов утра российско-оккупационные войска открыли мощный огонь из минометов, артиллерии калибром 122 миллиметра, танков и установок "Град" П в районе Красногоровки", – рассказал полковник.



"По предварительной информации, украинские войска в результате этого обстрела понесли тяжелые потери: 4 военнослужащих погибли, 2 ранены", - добавил он.

Представитель АТО также отметил, что информация еще уточняется.



"Есть информация также, что были попытки боевиков перейти в наступление. Но плотным огнем мы их остановили", - сказал Лысенко.

Еще один украинский военнослужащий погиб при обстреле Новгородского, что на донецком направлении.



"За минувшие сутки в результате боевых действий погиб 1 украинский военнослужащий. Инцидент произошел в Марьинке, причина смерти - вражеский обстрел. Также в Новотошковском группа наших военных наткнулась на взрывное устройство (предварительно - мина ОЗМ-72), в результате 3 военнослужащих погибли, еще 3 - получили ранения различной степени тяжести", - отметили в штабе АТО.

Валентина Романенко, УП