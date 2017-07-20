В штабе АТО уточнили потери: один боец попал в плен

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Четверг, 20 июля 2017, 16:33

В результате активизации боевиков в четверг четыре украинских военнослужащих погибли, один попал в плен, семь бойцов получили ранения.

Такую уточненную информацию по состоянию на 16.00 20 июля обнародовал пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки, 19 июля 2017 года, четверо военнослужащих ВС Украины погибли: один защитник - от пули вражеского снайпера, трое - во время подрыва на минно-взрывном устройстве. Еще трое военнослужащих получили ранения", – говорится в сообщении.

За текущие сутки, 20 июля 2017, в результате активизации действий противника, в том числе массированного обстрела позиций ВС Украины, погибло четыре украинских военнослужащих, один попал в плен. Семеро наших защитников получили ранения.

Украинская правда

Темы: АТО
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