Суд отстранил от должности директора Львовского бронетанкового завода

Соломенский райсуд Киева удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и прокуроров САП и отстранил от должности директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива до 13 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как известно, чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Досудебное расследование установил, что ГП "ЛБТЗ" выиграл конкурсные торги на поставку Центральному бронетанковому управлению ВСУ новых двигателей В-46-6. По документам, ЛБТЗ приобрел в ООО "Булет Лайн" и поставил ЦБТУ ВСУ 40 двигателей, за что получил оплату в размере 28 млн 560 тыс. грн.

При этом собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле двигатели поступили на завод от третьей стороны без документов, договор с ООО был фиктивный, а двигатели не были новыми.

Как сообщалось, 14 июля детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 5 человек, причастных к махинациям с закупками двигателей для танков ГП "Львовский бронетанковый завод", в том числе директора завода и его заместителя.

Соломенский райсуд Киева постановил взять его под стражу с возможностью внесения залога 2 млн грн.

18 июля за Тымкива внесли залог и он вышел на свободу.