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Директор Львовского бронетанкового свободен - внес залог

Вторник, 18 июля 2017, 19:55

За директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива внесли залог в 2 млн грн, он вышел на свободу.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе предприятия.

В пресс-службе не смогли уточнить, кто внес утвержденную судом сумму, а также сообщили, что в среду, 19 июля, Тымкив даст пресс-конференцию, во время которой расскажет о закупке танковых двигателей, после которой его и еще 4 человек обвинили в растрате 28,5 млн грн.

Как сообщалось, 14 июля детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 5 человек, причастных к махинациям с закупками двигателей для танков ГП "Львовский бронетанковый завод", в том числе директора завода и его заместителя.

Соломенский райсуд Киева постановил взять его под стражу с возможностью внесения залога 2 млн грн.

Темы: Львовсуд
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