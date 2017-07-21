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Суд відсторонив від посади директора Львівського бронетанкового заводу

П'ятниця, 21 липня 2017, 00:30

Солом'янський райсуд Києва задовольнив клопотання детективів НАБУ і прокурорів САП і відсторонив від посади директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа до 13 вересня.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Як відомо, чиновника підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

 Досудове розслідування встановило, що ДП "ЛБТЗ" виграв конкурсні торги на поставку Центральному бронетанковому управлінню ЗСУ нових двигунів В-46-6. За документами, ЛБТЗ придбав у ТОВ "Булет Лайн" і поставив ЦБТУ ВСУ 40 двигунів, за що отримав оплату в розмірі 28 млн 560 тис. грн.

При цьому зібрані слідством докази свідчать про те, що насправді двигуни надійшли на завод від третьої сторони без документів, договір з ТОВ був фіктивний, а двигуни не були новими.

Як повідомлялося, 14 липня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 5 осіб, причетних до махінацій із закупівлями двигунів для танків ДП "Львівський бронетанковий завод", в тому числі директора заводу і його заступника.

Солом'янський райсуд Києва ухвалив взяти його під варту з можливістю внесення застави 2 млн грн.

18 липня за Тимківа внесли заставу і він вийшов на свободу.

Теми: судЛьвів
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