Суд закрыл дело Ляшко. Он хочет победить на президентских выборах

Суд закрыл дело против лидера Радикальной партии Олега Ляшко относительно совместительства, которое возбудила НАПК.



О таком решении суда сообщил журналистам сам Ляшко после заседания.

"Дело закрыто, никакого правонарушения нет. Мы не нарушаем закон", - заявил Ляшко.

"Это сфальсифицированное дело, я точно знаю, что я ничем другим, кроме депутатской деятельности не занимаюсь. Они скрыли доказательства отсутствия в моих действиях правонарушения. И они сфальсифицировали протокол", - отметил он.

Ляшко отметил, что намерен идти на следующие президентские выборы, поэтому старается соблюдать закон.

"У меня большие амбиции, я хочу победить на президентских выборах, я хочу, чтобы мы победили, поэтому мы дуем на холодную воду ... Прежде чем что-то делать, я думаю. Я не нарушаю закон. Это моя позиция", - отметил он.

Ляшко при этом заявил, что хочет инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения проектов об импичменте, снятии депутатской неприкосновенности.

В свою очередь прокурор в этом деле Валентина Сеник объяснила, что она не выступала стороной обвинения.

"Это не обвинение. Это соблюдение протокола. Обеспечение прокурора в рассмотрении протокола в совершении административного правонарушения связанного с коррупцией", - сказала она.

Сеник заявила, что не увидела доказательств вины Ляшко в деле. Так, по ее словам, НАПК заявляла, что Ляшко является одним из акционеров общества. "Однако такие доказательства в регистрационном деле, а это первоисточник, отсутствуют", - заявила Сеник.

Она отметила, что "уполномоченное лицо НАПК составило протокол на основании своих внутренних убеждений и полученных доказательств". Решение суда может быть обжаловано.

Печерский суд должен рассмотреть представление НАПК по Олега Ляшко. НАПК обвиняет его в совмещении выполнения депутатских функций с работой главным редактором газеты "Политика".

Мосийчук утверждает, что газета не выходит "уже около 10 лет".

В своей декларации Ляшко задекларировал 33,33% корпоративных прав на ЗАО "Редакция газеты" Политика".

Украинская правда