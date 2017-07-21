Розенблат обещает внести залог

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Пятница, 21 июля 2017, 13:18

Депутат Борислав Розенблат намерен внести залог в размере 7 тысяч гривен.

Об этом Розенблат сказал, отвечая на вопрос "Украинской правды".

"Да, я намерен вносить залог. Согласно закону, это будет в течение пяти дней", - отметил он.

На уточняющий вопрос, будет ли он это делать собственными силами или рассчитывает на чью-то помощь, Розенблат ответил:

"Я думаю, что у моей семьи есть возможность внести такую ​​сумму".

Розенблат также подтвердил слова прокурора, на него действительно надели браслет в эту среду.

Ранее в пятницу прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко сообщил, что на Розенблата надели электронный браслет слежения.

18 июля судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир выбрала для депутата Розенблата мера пресечения в виде залога 7 млн ​​гривен.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Розенблат
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