Шестой апелляционный суд отменил решение Окружного суда Киева по делу о вероятном вмешательстве нардепа Сергея Лещенко и директора НАБУ Артема Сытника в выборы в США.

Об этом сообщил Лещенко после заседания суда 16 июля во Facebook.

"Я больше не "враг Трампа". Только Шестой апелляционный суд отменил решение Окружного суда Киева и принял новое решение, которым отказал депутату Розенблату в удовлетворении иска против меня и НАБУ в части разоблачения Пола Манафорта в черной бухгалтерии Партии регионов", - написал Лещенко.

"Жду, когда генпрокурор Юрий Луценко позвонит Руди Джулиани и сообщит новые обстоятельства по делу, которое он так старательно клепал для сохранения себя на должности", - подытожил нардеп.

Лещенко отметил, что своим иском нардеп Борислав Розенблат и Луценко пытались установить решением суда факт вмешательства Лещенко в выборы США.

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Напомним: