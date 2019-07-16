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Лещенко: Суд закрыл историю о вмешательстве Украины в американские выборы

Вторник, 16 июля 2019, 11:53

Шестой апелляционный суд отменил решение Окружного суда Киева по делу о вероятном вмешательстве нардепа Сергея Лещенко и директора НАБУ Артема Сытника в выборы в США.

Об этом сообщил Лещенко после заседания суда 16 июля во Facebook.

"Я больше не "враг Трампа". Только Шестой апелляционный суд отменил решение Окружного суда Киева и принял новое решение, которым отказал депутату Розенблату в удовлетворении иска против меня и НАБУ в части разоблачения Пола Манафорта в черной бухгалтерии Партии регионов", - написал Лещенко.

"Жду, когда генпрокурор Юрий Луценко позвонит Руди Джулиани и сообщит новые обстоятельства по делу, которое он так старательно клепал для сохранения себя на должности", - подытожил нардеп.

Лещенко отметил, что своим иском нардеп Борислав Розенблат и Луценко пытались установить решением суда факт вмешательства Лещенко в выборы США. 

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Напомним:

  • Пол Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании возможного вмешательства России в президентские выборы в США.
  • 31 мая 2016 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центризбиркома в 2012 году.
  • В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт.
  • Также Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" рассказал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.
  • В июне 2016 года Манафорт возглавил избирательный штаб Трампа и принял участие во встрече Дональда Трампа-младшего с российской юристом Натальей Весельницкой.
  • В середине августа того же года Манафорт был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".  
  • В конце 2018 года Окружной админсуд Киева по иску Розенблата признал противоправными действия директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко о разглашении информации о Поле Манафорте.
  • Розенблат также обнародовал запись, на которой человек с голосом Сытника рассказывает, что помогал кандидату в президенты США Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году.
  • НАБУ расследовало так называемое янтарное дело, где подозреваемым был, в частности, Розенблат.
  • 8 октября 2018 года это дело направили в суд. Антикоррупционные органы считают, что Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добыча янтаря в Украине.
  • В частности Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобич" спецразрешений на пользование недрами.

Украинская правда

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Темы: ЛещенкоПол МанафортРозенблатсуд
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