Розенблат обещает внести залог

Депутат Борислав Розенблат намерен внести залог в размере 7 тысяч гривен.

Об этом Розенблат сказал, отвечая на вопрос "Украинской правды".

"Да, я намерен вносить залог. Согласно закону, это будет в течение пяти дней", - отметил он.

На уточняющий вопрос, будет ли он это делать собственными силами или рассчитывает на чью-то помощь, Розенблат ответил:

"Я думаю, что у моей семьи есть возможность внести такую ​​сумму".

Розенблат также подтвердил слова прокурора, на него действительно надели браслет в эту среду.

Ранее в пятницу прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко сообщил, что на Розенблата надели электронный браслет слежения.

18 июля судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир выбрала для депутата Розенблата мера пресечения в виде залога 7 млн ​​гривен.

Оксана Коваленко, УП