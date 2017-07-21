Во время выступления Лукашенко в Киеве главе Госпогранслужбы стало плохо
Во время выступления Беларуси в администрации президента Александра Лукашенко стало плохо главе Госпогранслужбы Виктору Назаренко.
Во время выступления Лукашенко ему стало плохо, он очевидно потерял сознание.
На это обратил внимание Лукашенко и попросил взять стул, если необходимо тем, кто пытался помочь Назаренко.
Через несколько секунд охранники вынесли Назаренко из зала, где проходило мероприятие.
А чуть позже они сообщили, что с Назаренко все в порядке, ему стало лучше. Ему оказывают медицинскую помощь.
Украинская правда
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