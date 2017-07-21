Во время выступления Лукашенко в Киеве главе Госпогранслужбы стало плохо

3830 просмотров
Пятница, 21 июля 2017, 14:58

Во время выступления Беларуси в администрации президента Александра Лукашенко стало плохо главе Госпогранслужбы Виктору Назаренко.

Во время выступления Лукашенко ему стало плохо, он очевидно потерял сознание.

На это обратил внимание Лукашенко и попросил взять стул, если необходимо тем, кто пытался помочь Назаренко.

Через несколько секунд охранники вынесли Назаренко из зала, где проходило мероприятие.

А чуть позже они сообщили, что с Назаренко все в порядке, ему стало лучше. Ему оказывают медицинскую помощь.

 
 

Украинская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
Российская агрессия убила 11 тысяч украинцев – Порошенко
Порошенко: Лукашенко заверил, что война никогда не пересечет границу
Порошенко назвал точную дату переговоров в "нормандском формате"
На встрече Лукашенко и Порошенко женщина с голой грудью кричала "Жыве Беларусь"
Все новости
Жигули-тур

Украинец объедет полконтинента на авто 1979 года

Интервью

Анна Новосад, которая открывает ученым евроинтеграцию в науке