Журналистам не дали возможности задать вопрос Лукашенко и Порошенко

Встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Беларуси Александра Лукашенко и их заявления для СМИ закончились без общения с прессой.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

Журналистам пришлось ждать двух президентов около двух часов, а если учитывать просьбы АП прийти на мероприятие за час, то почти три часа. Однако представителям СМИ так и не дали возможности задать вопрос.

Перед выходом Порошенко с Лукашенко работники пресс-службы президента Украины предупредили журналистов, что задать свои вопросы журналисты не смогут по просьбе белорусской стороны. Кроме того журналисты не смогли задать свои вопросы и после завершения встречи.

Как известно, в четверг, 20 июля, исполнился год со дня убийства журналиста Павла Шеремета, который в свое время из-за притеснений со стороны белорусских властей был вынужден покинуть Беларусь и эмигрировать сначала в Россию, а затем в Украину.

Президент Порошенко называл раскрытие этого резонансного преступления делом чести, однако в первую годовщину гибели Шеремета журналисты так и не дождались ни заявления президента, ни кого-либо из высших должностных лиц.

Президент Лукашенко прибыл в Киев именно 20 июля вечером, однако официальные встречи были назначены на 21 июля.

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Роман Кравец, Татьяна Кусок, УП