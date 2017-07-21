Журналистам не дали возможности задать вопрос Лукашенко и Порошенко
Встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Беларуси Александра Лукашенко и их заявления для СМИ закончились без общения с прессой.
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".
Журналистам пришлось ждать двух президентов около двух часов, а если учитывать просьбы АП прийти на мероприятие за час, то почти три часа. Однако представителям СМИ так и не дали возможности задать вопрос.
Перед выходом Порошенко с Лукашенко работники пресс-службы президента Украины предупредили журналистов, что задать свои вопросы журналисты не смогут по просьбе белорусской стороны. Кроме того журналисты не смогли задать свои вопросы и после завершения встречи.
Как известно, в четверг, 20 июля, исполнился год со дня убийства журналиста Павла Шеремета, который в свое время из-за притеснений со стороны белорусских властей был вынужден покинуть Беларусь и эмигрировать сначала в Россию, а затем в Украину.
Президент Порошенко называл раскрытие этого резонансного преступления делом чести, однако в первую годовщину гибели Шеремета журналисты так и не дождались ни заявления президента, ни кого-либо из высших должностных лиц.
Президент Лукашенко прибыл в Киев именно 20 июля вечером, однако официальные встречи были назначены на 21 июля.
читайте также Кто убил Павла. Год без ответа.
Роман Кравец, Татьяна Кусок, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.