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Журналістам не дали змоги поставити запитання Лукашенку і Порошенку

П'ятниця, 21 липня 2017, 15:39
Журналістам не дали змоги поставити запитання Лукашенку і Порошенку
АПУ

Зустріч президента України Петра Порошенка та президента Білорусі Олександра Лукашенка та їхні заяви для ЗМІ закінчилися без спілкування із пресою.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

Журналістам довелося чекати двох президентів близько двох годин, а якщо враховувати прохання АП прийти на захід за годину, то майже три години. Однак представникам ЗМІ так і не дали змоги поставити запитання.

Перед виходом Порошенка з Лукашенком працівники прес-служби президента України попередили журналістів, що поставити свої запитання журналісти не зможуть на прохання білоруської сторони. Крім того журналісти не змогли поставити свої запитання і після завершення зустрічі.

Як відомо, у четвер, 20 липня, виповнився рік з дня вбивства журналіста Павла Шеремета, який свого часу через утиски з боку білоруської влади був змушений залишити Білорусь та емігрувати спочатку до Росії, а потім до України. 

20 липня 2016 року Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року у центрі Києва. У автомобіль, за кермом якого він був, підклали вибухівку.

Президент Порошенко називав розкриття цього резонансного злочину справою честі, однак у перші роковини загибелі Шеремета журналісти так і не дочекалися ні заяви президента, ні будь-кого із вищих посадовців.

Президент Лукашенко прибув до Києва саме 20 липня увечері, однак офіційні зустрічі були призначені на 21 липня. 

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Роман Кравець, Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоЛукашенкоСправа Шеремета
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