НАПК показало доказательства совместительства Ляшко
Нацагентство по предотвращению коррупции продемонстрировало доказательства, якобы свидетельствующие о совместительстве нардепом Олегом Ляшко должности депутата и руководителя газеты.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
"В рамках проверки уполномоченным лицом Национального агентства были получены доказательства вхождения Олега Ляшко в период с 1 января 2006 по 27 октября 2016 в исполнительный орган ЗАО" Редакция газеты "Политика" ", - утверждают в агентстве.
По их данным, указанный факт подтвержден копией регистрационного дела ЗАО "Редакция газеты "Политика", полученной от Голосеевской районной государственной администрации Киева.
"Да, в регистрационном деле имеется устав ЗАО "Редакция газеты "Политика", согласно которому депутату принадлежит 33,3% акций указанного общества", - говорится в сообщении.
По данным НАПК, также у агентства имеются документы (поручения и доверенность), подписанные Ляшко как председателем правления ЗАО "Редакция газеты "Политика".
Кроме того, утверждают антикоррупционеры, подпись Ляшко стоит под изменениями в устав общества, которые были внесены в 1998 году.
"Каких-либо сведений о смене руководителя исполнительного органа в регистрационном деле не содержится", - подчеркнули в НАПК.
Там отметили, что данные об Олеге Ляшко как руководителе исполнительного органа ЗАО "Редакция газеты "Политика" также подтверждены письмами государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева.
Кроме того, говорят в агентстве, факт того, что народный депутат является руководителем газеты "Политика" подтвержден выписками из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Как сообщалось, 21 июля суд закрыл дело против лидера Радикальной партии Олега Ляшко относительно совместительства, которое возбудило НАПК.
Депутат заявил, что дело против него было сфальсифицировано.
Украинская правда
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