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НАЗК показало докази сумісництва Ляшка

П'ятниця, 21 липня 2017, 16:59

Нацагентство із запобігання корупції продемонструвало докази, які нібито свідчать про сумісництво нардепом Олегом Ляшком посади депутата і керівника газети.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"В рамках перевірки уповноваженою особою Національного агентства було отримано докази входження Олега Ляшка у період з 1 січня 2006 р. по 27 жовтня 2016 р. до виконавчого органу ЗАТ "Редакція газети "Політика"", - стверджують в агентстві.

За їхніми даними, зазначений факт підтверджено копією реєстраційної справи ЗАТ "Редакція газети "Політика", отриманою від Голосіївської районної державної адміністрації Києва.

"Так, в реєстраційній справі наявний статут ЗАТ "Редакція газети "Політика", згідно якого депутатові належить 33,3% акцій зазначеного товариства", - йдеться в повідомленні.

За даними НАЗК, також в агентства наявні документи (доручення та довіреність), підписані Ляшком як головою правління ЗАТ "Редакція газети "Політика".

 
 

Окрім того, стверджують антикорупціонери, підпис Ляшка стоїть під змінами до статуту товариства, які були внесені у 1998 році.

 

"Будь-яких відомостей щодо зміни керівника виконавчого органу в реєстраційній справі не міститься", - підкреслили в НАЗК.

Там зазначили, що дані про Олега Ляшка як керівника виконавчого органу ЗАТ "Редакція газети "Політика" також підтверджено листами державної податкової інспекції у Голосіївському районі Києва.

Крім того, кажуть в агентстві, факт того, що народний депутат є керівником газети "Політика" підтверджено витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Як повідомлялося, 21 липня суд закрив справу проти лідера Радикальної партії Олега Ляшка щодо сумісництва, яку порушила НАЗК.

Депутат заявив, що справа проти нього була сфальсифікована.

Українська правда

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Теми: НАЗКЛяшко Олегсуд
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