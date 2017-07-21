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НАПК показало доказательства совместительства Ляшко

Пятница, 21 июля 2017, 16:59

Нацагентство по предотвращению коррупции продемонстрировало доказательства, якобы свидетельствующие о совместительстве нардепом Олегом Ляшко должности депутата и руководителя газеты.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"В рамках проверки уполномоченным лицом Национального агентства были получены доказательства вхождения Олега Ляшко в период с 1 января 2006 по 27 октября 2016 в исполнительный орган ЗАО" Редакция газеты "Политика" ", - утверждают в агентстве.

По их данным, указанный факт подтвержден копией регистрационного дела ЗАО "Редакция газеты "Политика", полученной от Голосеевской районной государственной администрации Киева.

"Да, в регистрационном деле имеется устав ЗАО "Редакция газеты "Политика", согласно которому депутату принадлежит 33,3% акций указанного общества", - говорится в сообщении.

По данным НАПК, также у агентства имеются документы (поручения и доверенность), подписанные Ляшко как председателем правления ЗАО "Редакция газеты "Политика".

 
 

Кроме того, утверждают антикоррупционеры, подпись Ляшко стоит под изменениями в устав общества, которые были внесены в 1998 году.

 

"Каких-либо сведений о смене руководителя исполнительного органа в регистрационном деле не содержится", - подчеркнули в НАПК.

Там отметили, что данные об Олеге Ляшко как руководителе исполнительного органа ЗАО "Редакция газеты "Политика" также подтверждены письмами государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева.

Кроме того, говорят в агентстве, факт того, что народный депутат является руководителем газеты "Политика" подтвержден выписками из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Как сообщалось, 21 июля суд закрыл дело против лидера Радикальной партии Олега Ляшко относительно совместительства, которое возбудило НАПК.

Депутат заявил, что дело против него было сфальсифицировано.

Украинская правда

Темы: НАПКЛяшко Олегсуд
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