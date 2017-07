Трамп обвинил газету NYT в срыве операции по ликвидации лидера ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп заявил, что газета The New York Times сорвала операцию по ликвидации лидера террористической организации ИГИЛ Аль-Багдади.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Провальная The New York Times сорвала попытку США убить самого разыскиваемого террориста Аль-Багдади. Их больная повестка дня выше национальной безопасности", - заявил американский президент.

The Failing New York Times foiled U.S. attempt to kill the single most wanted terrorist,Al-Baghdadi.Their sick agenda over National Security