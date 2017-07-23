Трамп обвинил газету NYT в срыве операции по ликвидации лидера ИГИЛ

418 просмотров
Воскресенье, 23 июля 2017, 06:12

Президент США Дональд Трамп заявил, что газета The New York Times сорвала операцию по ликвидации лидера террористической организации ИГИЛ Аль-Багдади.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Провальная The New York Times сорвала попытку США убить самого разыскиваемого террориста Аль-Багдади. Их больная повестка дня выше национальной безопасности", - заявил американский президент.

При этом он не уточнил, какой именно материал помешал операции.

В свою очередь газета обратилась в Белый дом с просьбой уточнить, какую публикацию имеет в виду Трамп.

В минувшую пятницу министр обороны США Джеймс Меттис заявил, что у Пентагона нет доказательств того, что лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бак аль-Багдади был убит.

Напомним, 16 июня Минобороны РФ заявило об уничтожении 300 боевиков ИГИЛ, включая лидера террористов Аль-Багдади в Сирии. Это якобы случилось вследствие российского авиаудара, нанесенного в конце мая.

Боевики ИГИЛ в июле также заявили о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади.

Темы: Трамп терроризм
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сешнс обсуждал с послом РФ предвыборную кампанию Трампа 22 июля 2017, 06:47
Весельницкая, с которой встречался Трамп-младший, работала на ФСБ 22 июля 2017, 03:31
Белый дом опроверг вторую встречу с Путиным, назвав ее "короткой беседой" 19 июля 2017, 06:33
powered by lun.ua
Главные новости
Сутки в АТО: 18 обстрелов, боевики били из тяжелых минометов
СЦКК: ДФС снова обесточена в результате обстрела боевиков
Харлан - трехкратная чемпионка мира по фехтованию на саблях
Активистку Femen отпустили под личное обязательство
Все новости
БЖ-гид

Где есть, пить и развлекаться в Тегеране

Говорю "НЕТ!"

Как украинцы отстаивают свое право на здоровье и жизнь