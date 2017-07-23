Трамп обвинил газету NYT в срыве операции по ликвидации лидера ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп заявил, что газета The New York Times сорвала операцию по ликвидации лидера террористической организации ИГИЛ Аль-Багдади.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Провальная The New York Times сорвала попытку США убить самого разыскиваемого террориста Аль-Багдади. Их больная повестка дня выше национальной безопасности", - заявил американский президент.

The Failing New York Times foiled U.S. attempt to kill the single most wanted terrorist,Al-Baghdadi.Their sick agenda over National Security — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017

При этом он не уточнил, какой именно материал помешал операции.

В свою очередь газета обратилась в Белый дом с просьбой уточнить, какую публикацию имеет в виду Трамп.

В минувшую пятницу министр обороны США Джеймс Меттис заявил, что у Пентагона нет доказательств того, что лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бак аль-Багдади был убит.

Напомним, 16 июня Минобороны РФ заявило об уничтожении 300 боевиков ИГИЛ, включая лидера террористов Аль-Багдади в Сирии. Это якобы случилось вследствие российского авиаудара, нанесенного в конце мая.

Боевики ИГИЛ в июле также заявили о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади.