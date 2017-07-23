Трамп звинуватив газету NYT в зриві операції з ліквідації лідера ІДІЛ

Президент США Дональд Трамп заявив, що газета The New York Times зірвала операцію по ліквідації лідера терористичної організації ІДІЛ Аль-Багдаді.

Про це Трамп написав в Twitter.

"Провальна The New York Times зірвала спробу США вбити самого розшукуваного терориста Аль-Багдаді. Їх хворий порядок денний вище національної безпеки", - заявив американський президент.

The Failing New York Times foiled U.S. attempt to kill the single most wanted terrorist,Al-Baghdadi.Their sick agenda over National Security — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017

При цьому він не уточнив, який саме матеріал завадив операції.

У свою чергу газета звернулася до Білого дому з проханням уточнити, яку публікацію має на увазі Трамп.

У минулу п'ятницю міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що у Пентагону немає доказів того, що лідер терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу Бак аль-Багдаді був убитий.

Нагадаємо, 16 червня Міноборони РФ заявило про знищення 300 бойовиків ІДІЛ включно з лідером терористів Аль-Багдаді в Сирії. Це начебто трапилося внаслідок російського авіаудару, завданого наприкінці травня.

Бойовики ІДІЛ в липні також заявили про загибель свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді.