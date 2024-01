Трамп звинуватив газету NYT в зриві операції з ліквідації лідера ІДІЛ

Президент США Дональд Трамп заявив, що газета The New York Times зірвала операцію по ліквідації лідера терористичної організації ІДІЛ Аль-Багдаді.

Про це Трамп написав в Twitter.

"Провальна The New York Times зірвала спробу США вбити самого розшукуваного терориста Аль-Багдаді. Їх хворий порядок денний вище національної безпеки", - заявив американський президент.

