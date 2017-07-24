Кровь и водка: Беларусь торгует с боевиками ОРДЛО

Товары из Беларуси массово отправляются в оккупированные Донецк и Луганск, а на белорусских заводах производят алкоголь под торговыми марками фирм, финансирующих боевиков.

Об этом идет речь в расследовании, обнародованном в понедельник "Радио Свобода".

Основными получателями выгоды от этого бизнеса являются компании, тесно связанные с руководством группировок "ЛНР" и "ДНР".

Так, например, небольшой частный завод "Славпродукт" в белорусской глубинке (поселок Шумилино Витебская область) делает для "ДНР" эксклюзивную линейку водки Belsweet.

По словам главного технолога "Славпродукта" Валентины Солдатовой, "Белсвит" нанимает белорусского перевозчика, который везет партию алкоголя через Россию в оккупированный Донецк.

В качестве импортера на этикетках указано ЧП "Содействие", зарегистрированное в подконтрольном боевикам Торезе.

ЧП "Содействие" (Торез) было основано еще в 1999 году Игорем Автономовым. Сейчас его сын Дмитрий Автономов – влиятельная фигура в группировке "ДНР". У него крупный угольный бизнес, он руководит предприятиями "Донбассуголь" и "Востокуглемет", возглавляет благотворительный фонд "Возрождение Донбасса".

В определении Октябрьского районного суда Мариуполя от 11 августа 2015 года говорится, что Дмитрий Автономов обеспечивает до 20% поступлений в "бюджет" группировки "ДНР".

В свою очередь крупнейшее предприятие пивоваренной отрасли Беларуси ОАО "Крыніца" производит для сепаратистов собственную марку пива.

Пиво "Юзбир" – это торговая марка, принадлежащая ООО "Мастер-торг" (Донецк). Как и водка Belsweet, оно не попадает на белорусский рынок, а идёт напрямую в оккупированный Донецк.

Донецкая компания "Мастер-торг" является крупнейшим дистрибьютором продуктов питания в так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также поставляет продукцию своих торговых марок в оккупированный Россией украинский Крым. С Беларусью фирма работает с начала 2015 года – об этом сообщается на их сайте.

Директор ООО "Мастер-торг", некто Николай Мусиенко, категорически отказывается общаться с прессой на тему поставок из Беларуси. Имена учредителей компании в открытых источниках не фигурируют.

Между тем, по информации от самих боевиков, данная фирма может быть связана с Александром Януковичем – сыном экс-президента Виктора Януковича, который сбежал в Россию.

На "Крыніце" признают, что производят пиво "Юзбир", но наличие прямых контрактов с "Мастер-торгом" отрицают.

Боевики также торгуют с Беларусью через Гонконг и Канаду. Секрет кроется в полуоффшорном законодательстве этих территорий: налогами здесь облагаются только те доходы, которые были получены в Гонконге и Канаде соответственно.

Все финансовые операции за пределами Гонконга и Канады налогообложению не подлежат. При этом репутации оффшорной зоны у Гонконга и Канады нет.

Фирмы-прокладки нужны для того, чтобы производить расчеты между Беларусью и боевиками, так как официально провести их через белорусские банковские системы невозможно.

"Гродненский ликеро-водочный завод", который входит в государственный холдинг "Минск Кристалл Групп", созданный по указу президента Беларуси Александра Лукашенко 17 июля 2015 года, торгует с боевиками уже 2 года.

Проблем с контролирующими органами на заводе не боятся.

В апреле 2017 года официальный Киев направлял ноту протеста в связи с торговлей между белорусскими предприятиями и "ЛНР" и "ДНР", группировками, которых Украина считает террористическими.

"На сегодняшний день отгрузки туда продолжаются", – сказал белорусский предприниматель на условиях анонимности.

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Кроме алкоголя, Беларусь поставляет сепаратистам широкий ассортимент продуктов питания.

Белорусской "молочкой", кондитерскими изделиями, консервами завалены прилавки магазинов в ОРДЛО. Речь идет о продукции нескольких десятков предприятий.

Также в Донецке и Луганске оптом и в розницу продаётся белорусская косметика, трикотаж и бытовая техника. В большинстве случаев белорусские производители не афишируют свой бизнес с предприятиями на оккупированной части Донбасса.

Официальные же лица Беларуси отрицают факт торговли с боевиками.

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Как известно, 20-21 июля 2017 года Украину с визитом посетил президент Беларуси Александр Лукашенко.



Встреча президента Украины Петра Порошенко и Лукашенко и их заявления для СМИ закончились без общения с прессой. Журналистам не разрешили задать вопросы.



Лукашенко заявлял, что договорился с Порошенко о приграничном сотрудничестве и форуме.