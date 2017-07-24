Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СЦКК: Боевики ОРДО испытывают новый вид запрещенного оружия

Понедельник, 24 июля 2017, 19:58

Боевики отдельных районов Донецкой области начали использовать мобильные четырехствольные реактивные системы залпового огня, разработанные в 2015 году.

Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

Согласно информации, оружие якобы изготовил так называемый "Республиканский центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ "ДНР".

Уже установлено, что одно из таких изделий боевики применили при обстреле населенного пункта и позиций Вооруженных Сил Украины в районе Красногоровки 20 июля 2017 года.

"Учитывая результаты его боевого применения, вполне вероятно, что в ближайшее время этот вид РСЗО будет довольно часто применяться НВФ ОРДО при обстрелах населенных пунктов и позиций сил АТО, несмотря на то, что использование реактивных систем залпового огня категорически запрещено минского соглашениями", - заявили в СЦКК.

Сотрудники СЦКК передали мониторинговой миссии ОБСЕ имеющиеся фото и видеоматериалы по этому изделию и выразили надежду, что это поможет лучше идентифицировать неизвестные наблюдателям типы вооружения на территории ОРДО и ОРЛО.

 

"Использование этого вооружения со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО свидетельствует о грубых нарушениях Минских договоренностей, откровенном нежелании придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы, сознательном планировании и осуществлении террористических актов против мирного населения", - сказано в заявлении.

Украинская правда

Темы: АТОоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
дополненоВ Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
Все новости...
Реклама: