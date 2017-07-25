СМИ: КНДР на этой неделе может совершить ракетный запуск

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Вторник, 25 июля 2017, 04:42

Северная Корея готовится к очередному ракетному испытанию, которое может произойти в течение шести дней.

Об этом пишет CNN со ссылкой на сотрудника минообороны США.

По его словам, в пятницу в северо-корейском городе Кусонг были замечены транспортные средства, перевозящие оборудование для запуска баллистических ракет.

По словам чиновника, КНДР может приурочить запуск к празднику в честь окончания Корейской войны, который отмечается 27 июля.

Ранее сообщалось, что Северная Корея готовит новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты или ракеты средней дальности.

Как сообщалось, 4 июля Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты с авиабазы ​​Banghyon в северной провинции Пхёнан-Пукто недалеко от границы с Китаем. Ракета пролетела около 930 км. В Минобороны Японии заявили, что она упала в море в исключительной экономической зоне страны.

Темы: Северная Корея
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