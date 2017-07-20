КНДР готовится к новому ракетному запуску

Северная Корея готовит новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты или ракеты средней дальности.

Об этом со ссылкой на источники в разведке сообщает CNN.

Два чиновников администрации, знакомые с новейшими разведывательными данными, подтвердили наличие признаков подготовки к испытаниям, которые могут привести к потенциальному запуску примерно через две недели.

Американские спутники обнаружили спутниковые радиолокационные излучения, указывающие, что Северная Корея может испытывать компоненты и средства управления ракетами, говорят чиновники.

В то же время чиновники говорят, что Северная Корея продолжает испытывать компоненты для запуска ракеты с подводной лодки, но в разведке США считают, что программа остается на ранних стадиях.

Как сообщалось, 4 июля Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты с авиабазы ​​Banghyon в северной провинции Пхёнан-Пукто недалеко от границы с Китаем. Ракета пролетела около 930 км. В Минобороны Японии заявили, что она упала в море в исключительной экономической зоне страны.