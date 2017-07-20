Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КНДР готовится к новому ракетному запуску

Четверг, 20 июля 2017, 05:51

Северная Корея готовит новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты или ракеты средней дальности.

Об этом со ссылкой на источники в разведке сообщает CNN.

Два чиновников администрации, знакомые с новейшими разведывательными данными, подтвердили наличие признаков подготовки к испытаниям, которые могут привести к потенциальному запуску примерно через две недели.

Американские спутники обнаружили спутниковые радиолокационные излучения, указывающие, что Северная Корея может испытывать компоненты и средства управления ракетами, говорят чиновники.

В то же время чиновники говорят, что Северная Корея продолжает испытывать компоненты для запуска ракеты с подводной лодки, но в разведке США считают, что программа остается на ранних стадиях.

Как сообщалось, 4 июля Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты с авиабазы ​​Banghyon в северной провинции Пхёнан-Пукто недалеко от границы с Китаем. Ракета пролетела около 930 км. В Минобороны Японии заявили, что она упала в море в исключительной экономической зоне страны.

Темы: Северная Кореяядерное оружиеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Северная Корея
Ким заменил главного генерала Северной Кореи и призвал готовиться к возможной войне
Россия хочет приобрести у Северной Кореи артиллерийские снаряды – Белый дом
ВСУ используют на фронте боеприпасы из КНДР – СМИ
Последние новости
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:35
В Днепре прогремел взрыв
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
Все новости...
Реклама: