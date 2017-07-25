Порошенко просят не подписывать закон о КС с коварством по омбудсмену

Правозащитники призывают президента Петра Порошенко не подписывать закон о Конституционном Суде, который предусматривает открытое голосование за кандидатуру омбудсмена.



Об этом говорится в открытом обращении, которое подписали руководители 9 общественных организаций, в частности Amnesty International, Харьковской правозащитной группы, Центра информации о правах человека, Центра гражданских свобод и прочих.



25 июля в поддержку этого требования в соцсетях проходит флешмоб с хэштегом #stop6427д.





Петро, не роби дурниць#stop6427д — Володимир Шевченко (@VladShUA) July 25, 2017



Как заявляет Amnesty International, документ №6427-д, по которому "произошла подмена результатов голосования, предусматривает новую процедуру избрания омбудсмена, которая приведет к политизации этой ключевой для защиты прав человека должности".





Как известно, 13 июля Верховная Рада приняла в целом закон "О Конституционном Суде Украины" (№6427-д). Этому предшествовало обсуждение озвученной депутатом Ольгой Черваковой поправки по сохранению процедуры тайного голосования за кандидатов на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека (омбудсмена).



"Несмотря на то, что номер поправки был назван ошибочно, в тексте стенограммы четко зафиксирована конкретная суть данного предложения. На голосовании она была поддержана 227 народными депутатами", – отмечают правозащитники.



По словам авторов обращения, сразу после рассмотрения данного вопроса информация о результатах голосования была отражена на сайте Верховной Рады, но через несколько минут ее заменили на некорректную поправку, по которой не проводилось голосования.



Правозащитники уверены, что аппарат Верховной Рады манипулировал для дальнейшей фальсификациии текста принятого законопроекта, который продолжит "политические торги" вокруг избрания нового омбудсмена.



Они призывают президента "не допустить политизации должности омбудсмена в угоду партийным интересам путем фальсификации результатов голосования".



С аналогичной просьбой они обращались к главе Верховной Рады Андрею Парубию, но тот все же передал на подпись Порошенко документ с изменением тайного голосования за омбудсмена на отркытое.

Алена Рощенко, УП