Новый закон о КС уже ждет подписи Порошенко

Новая редакция закона о Конституционном суде Украины направлена на подпись президенту Петру Порошенко.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон №6427-д 14 июля, значится на сайте парламента.

Как известно, в первом чтении проект закона о Конституционном Суде народные депутаты приняли 22 июня.

13 июля, в предпоследний день работы 6-й сессии Верховной Рады 8 созыва, они приняли новую редакцию закона о КС в целом – тогда как у трибуны протестовали по поводу других вопросов повестки дня, да и под парламентом проходил митинг.

В тот же день в Верховной Раде зарегистрировали два постановления об отмене голосования по закону о Конституционном Суде – но Верховная Рада не поддержала их.

Олег Ляшко утверждал, что Петр Порошенко пытается узурпировать влияние на судебную ветвь власти, а КС сможет отложить президентские выборы на 2020 год.



Новый закон предусматривает изменение структуры, полномочий КС, процедуры рассмотрения жалобы. КС будет действовать в составе 6 коллегий, 2 сенатов и Большой Палаты. Также вводится конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи КС.



Конституционный Суд получает право выдавать обеспечительные приказы и останавливать действие любой законодательной нормы, конституционность которой обжалуется.



В течение трех месяцев следует принять новый регламент и утвердить новую структуру КС.



До 1 января 2020 года вводится институт специального советника, которым может быть компетентный в этом вопросе иностранец, но не гражданин России. Его будут обеспечивать за счет международной технической помощи или международных организаций.



Среди прочего, закон повышает зарплату судей КС до 75 прожиточных минимумов (около 120 тысяч гривен). Судья КС в отставке будет получать пожизненное содержание в размере 50% оклада – около 60 тысяч гривен.

Алена Рощенко, УП