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Порошенка просять не підписувати закон про КС із підступом про омбудсмена

Вівторок, 25 липня 2017, 15:41

Правозахисники закликають президента Петра Порошенка не підписувати закон про Конституційний Суд, який передбачає відкрите голосування за кандидатуру омбудсмана.

Про це йдеться у відкритому зверненні, яке підписали керівники 9 громадських організацій, зокрема, Amnesty International, Харківської правозахисної групи, Центру інформації про права людини, Центру громадянських свобод та інших.

25 липня на підтримку цієї вимоги у соцмережах проходить флешмоб із хештегом #stop6427д.  

Як заявляє Amnesty International, документ №6427-д, щодо якого "відбулась підміна результатів голосування, передбачає нову процедуру обрання омбудсмана, яка призведе до політизації цієї ключової для захисту прав людини посади".

Як відомо, 13 липня Верховна Рада ухвалила в цілому закон "Про Конституційний Суд України" за реєстраційним номером 6427-д. Цьому передувало обговорення озвученої депутатом Ольгою Черваковою поправки щодо збереження процедури таємного голосування за кандидатури на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини (омбудсмена).

"Попри те, що номер поправки був названий помилково, у тексті стенограми чітко зафіксована конкретна суть даної пропозиції. На голосуванні вона була підтримана 227 народними депутатами", – наголошують правозахисники.

За словами авторів звернення, одразу після розгляду даного питання інформація щодо результатів голосування була відображена на сайті Верховної Ради, але за кілька хвилин її замінили на некоректну поправку, за яку не проводилось голосування.

Правозахисники переконані, що апарат Верховної Ради маніпулював для подальшої фальсифікаціїї тексту ухваленого законопроекту, який продовжить "політичні торги" довкола обрання нового омбудсмена.

Вони закликають президента "не допустити політизації посади омбудсмана на догоду партійним інтересам шляхом фальсифікації результатів голосування".

Із аналогічним проханням вони зверталися до голови Верховної Ради Андрія Парубія, але той все ж передав на підпис Порошенку документ зі зміною таємного голосування за омбудсмена на відкрите.

Олена Рощенко, УП

Теми: законодавствоПорошенкоКСправа людини
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