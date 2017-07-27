Сенат США договорился по новым санкциям против России

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Четверг, 27 июля 2017, 07:38

Сенаторы США пришли к соглашению по вопросу относительно американских санкций против России, Ирана и КНДР.

Об этом сообщает Reuters.

"Я рад сообщить, что мы достигли соглашения, которое позволит нам направить законопроект по санкциям на президентский стол", - заявил в среду председатель Комитета по иностранным делам сената США Боб Коркер.

По его словам, голосование по законопроекту в сенате может состояться уже на этой неделе.

Как известно, Палата представителей США приняла законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции", в котором важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Законодательная инициатива перед вступлением в силу должна быть одобрена Сенатом и подписана президентом США.

Также читайте: "Детали новых санкций против России: что изменил Конгресс в законе о наказании врагов США".

Темы: санкции США Росcия
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