ГПУ расследует дело против руководства и служащих НАБУ

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Четверг, 27 июля 2017, 12:39

Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по "многочисленным фактам уголовных правонарушений руководства и служащих Национального антикоррупционного бюро".

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Українських новин".

В частности, расследуются факты: внесения заведомо неправдивых сведений в официальные документы и их использование; злоупотребления служебным положением служащими НАБУ; уклонения от уплаты налогов, что повлекло непоступление в бюджет значительных средств, а также другие факты - по ч. 4 ст. 358 (подделка документов), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 2 ст. 387 (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования) Уголовного кодекса.

В то же время отмечается, что сообщения о подозрении никому не выносились, меры пресечения не избирались.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура начала расследование против замдиректора НАБУ Гизо Углавы по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии при приеме на работу.

Темы: Генпрокуратура НАБУ
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