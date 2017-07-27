ГПУ расследует дело против руководства и служащих НАБУ

Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по "многочисленным фактам уголовных правонарушений руководства и служащих Национального антикоррупционного бюро".

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Українських новин".

В частности, расследуются факты: внесения заведомо неправдивых сведений в официальные документы и их использование; злоупотребления служебным положением служащими НАБУ; уклонения от уплаты налогов, что повлекло непоступление в бюджет значительных средств, а также другие факты - по ч. 4 ст. 358 (подделка документов), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 2 ст. 387 (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования) Уголовного кодекса.

В то же время отмечается, что сообщения о подозрении никому не выносились, меры пресечения не избирались.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура начала расследование против замдиректора НАБУ Гизо Углавы по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии при приеме на работу.