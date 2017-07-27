Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ расследует дело против руководства и служащих НАБУ

Четверг, 27 июля 2017, 12:39

Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по "многочисленным фактам уголовных правонарушений руководства и служащих Национального антикоррупционного бюро".

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Українських новин".

В частности, расследуются факты: внесения заведомо неправдивых сведений в официальные документы и их использование; злоупотребления служебным положением служащими НАБУ; уклонения от уплаты налогов, что повлекло непоступление в бюджет значительных средств, а также другие факты - по ч. 4 ст. 358 (подделка документов), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 2 ст. 387 (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования) Уголовного кодекса.

В то же время отмечается, что сообщения о подозрении никому не выносились, меры пресечения не избирались.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура начала расследование против замдиректора НАБУ Гизо Углавы по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии при приеме на работу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГенпрокуратураНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
дополненоВ Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета
Все новости...
Реклама: