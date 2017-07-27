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ГПУ розслідує справу проти керівництва і службовців НАБУ

Четвер, 27 липня 2017, 12:39

Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження за "численними фактами кримінальних правопорушень керівництва і службовців Національного антикорупційного бюро".

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит "Українських новин".

Зокрема, розслідуються факти: внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи та їх використання; зловживання службовим становищем службовцями НАБУ; ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету значних коштів, а також інші факти - за ч. 4 ст. 358 (підробка документів), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 1 ст. 367 (службова недбалість), ч. 2 ст. 387 (розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування) Кримінального кодексу.

У той же час відзначається, що повідомлення про підозру нікому не виносилися, запобіжні заходи не обиралися.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура почала розслідування щодо заступника директора НАБУ Гізо Углави за підозрою в ухилянні від сплати податків і приховуванні громадянства Грузії при прийомі на роботу.

"Українська правда" в Threads

Теми: ГенпрокуратураНАБУ
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