У Саакашвили объяснили, что он делает в США

Михеил Саакашвили находится в Нью-Йорке в гостях у своего дяди и двоюродных братьев.

Об этом в комментарии "Украинской правде" о цели визита Саакашвили в США сообщила его пресс-секретарь Зои Рейнер (Zoe Reyners).

"Он (Саакашвили - УП) - в Нью-Йорке, он приехал к дяде и кузинам, которые уже 40 лет живут в США. Он изучает законные способы вернуться в Украину", - отметила пресс-секретарь.

Другие детали его визита Рейнер не сообщила.

Как известно, в Нью-Йорке живет дядя Саакашвили, в прошлом советский дипломат Темур Аласания.

В среду, 26 июля, политики от Радикальной партии заявили о том, что экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишения Саакашвили гражданства, однако у Порошенко подтвердили это только в четверг утром.

Как известно, в среду, 26 июля, нардепы Радикальной партии заявили, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, подтверждение от Администрации президента появилось только в четверг, 27 июля.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.



Грузинского гражданства его лишили 4 декабря 2015 года.



На прошлой неделе Порошенко посетил Грузию. Там он сначала заявил, что Украина не получала просьбу об экстрадиции Саакашвили в Грузию, но потом уточнил, что получала.



После отставки с поста главы Одесской ОГА Саакашвили начал развивать в Украине свою партию, 21 июля этого года Министерство юстиции зарегистрировало ее обновленное название – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" ("Движение новых сил Михаила Саакашвили").

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Татьяна Кусок, УП