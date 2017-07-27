У Саакашвілі пояснили, що він робить у США

1901 перегляд
Четвер, 27 липня 2017, 18:30

Політик Міхеіл Саакашвілі перебуває у Нью-Йорку в гостях у свого дядька та двоюрідних братів.

Про це в коментарі "Українській правді" щодо мети візита Саакашвілі до США повідомила його речниця Зоі Рейнер (Zoe Reyners).

"Він (Саакашвілі – УП) – у Нью-Йорку, він відвідує дядька та кузинів, які вже 40 років живуть в США. Він вивчає законні способи повернутися в Україну", - зауважила речниця.

Інші деталі його візиту Рейнер не повідомила.

Як відомо, у Нью-Йорку мешкає дядько Саакашвілі, в минулому радянський дипломат Темур Аласанія.

У середу, 26 липня, політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці.

Перебуваючи у США, Саакашвілі заявив, що буде домагатися повернення в Україну. Грузинського громадянства його позбавили 4 грудня 2015 року.

Минулого тижня Порошенко відвідав Грузію. Там він спершу заявив, що Україна не отримувала прохання про екстрадицію Саакашвілі до Грузії, але потім уточнив, що отримувала.

Після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

Читайте також: Громадянин світу. Чому Порошенко забрав у Саакашвілі український паспорт

Тетяна Кусок, УП

Теми: Саакашвілі
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Як кум свого кума позбавив громадянства 27 липня 2017, 16:00
Прихильники Саакашвілі пішли в АП просити указ 27 липня 2017, 15:42
Саакашвілі оскаржить позбавлення громадянства в суді 27 липня 2017, 14:51
powered by lun.ua
Головні новини
У Саакашвілі пояснили, що він робить у США
Трамп може накласти вето на санкції проти РФ, щоб їх посилити
САП: Поляков знову відмовився надіти браслет – втік від прокурорів
Бойовики обстріляли Водяне: загинув військовий
Усі новини
Справа життя

Катро Заубер: Як стати класним діджеєм? Фігачити!

БЖ-гід

Де їсти, пити і розважатися в Тегерані