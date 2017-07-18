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Порошенко не намерен обсуждать экстрадицию Саакашвили в Грузию

Вторник, 18 июля 2017, 13:50

Украина не рассматривает вопрос экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию.

Об этом президент Петр Порошенко заявил журналистам в Тбилиси, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть эффективная коммуникация с грузинским правительством, но мы не получали требования об экстрадиции Михаила Саакашвили, поэтому этот вопрос мы не рассматриваем", – сказал он.

На вопрос, возможно ли обсуждение этого вопроса на встречах в Тбилиси, Порошенко ответил, что без требования грузинской стороны ему нечего сказать по этому поводу.

В Грузии против экс-президента страны Саакашвили, который получил украинское гражданство и возглавлял Одесскую облгосадминистрацию, возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в растрате госсредств и превышении служебных полномочий.

Согласно решению суда, в случае появления Саакашвили в Грузии его должны арестовать.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиГрузияПорошенко
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