Порошенко не намерен обсуждать экстрадицию Саакашвили в Грузию

Украина не рассматривает вопрос экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию.

Об этом президент Петр Порошенко заявил журналистам в Тбилиси, сообщает "Интерфакс-Украина".



"У нас есть эффективная коммуникация с грузинским правительством, но мы не получали требования об экстрадиции Михаила Саакашвили, поэтому этот вопрос мы не рассматриваем", – сказал он.

На вопрос, возможно ли обсуждение этого вопроса на встречах в Тбилиси, Порошенко ответил, что без требования грузинской стороны ему нечего сказать по этому поводу.

В Грузии против экс-президента страны Саакашвили, который получил украинское гражданство и возглавлял Одесскую облгосадминистрацию, возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в растрате госсредств и превышении служебных полномочий.

Согласно решению суда, в случае появления Саакашвили в Грузии его должны арестовать.