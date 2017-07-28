Кабмин не согласовывал высоких премий Корчак и членов НАПК

Кабинет министров не давал разрешения на премирование руководства Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом говорится в ответе Секретариата Кабмина на запрос программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

"По результатам обработки запроса НАБУ [...] сообщаем, что Кабинетом министров такие разрешения не предоставлялись", - говорится в ответе с подписью министра Кабмина Александра Саенко.

В то же время на запрос "Схем" в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что сейчас Главное подразделение детективов не расследует премирования председателя и других членов НАПК.

"Не осуществляется досудебное расследование по уголовным производствах относительно возможного безосновательного начисления и выплаты заработной платы председателю и членам НАПК", - говорится в ответе.

Как сообщалось, в начале мая Национальное антикоррупционное бюро направило запрос в Кабмин с просьбой предоставить информацию о разрешении на премирование руководства НАПК.

Как известно, глава НАПК Наталья Корчак в апреле 2017 призналась, что в августе, октябре и ноябре 2016 начислялись премии ей и членам НАПК.

"200 тысяч гривен была премия", - говорила она тогда, когда реестр деклараций не работал около недели.

В свою очередь Министерство юстиции заявило, что готовит законопроект, которым предложит запретить руководству Нацагентства по предотвращению коррупции начислять себе премии более 50% от зарплаты.