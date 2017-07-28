Задержанным за взятку оказался помощник Трояна – СМИ

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Пятница, 28 июля 2017, 18:00

Задержанным на взятке оказался не заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, а его помощник.

Об этом сообщает DT.UA со ссылкой на источники в общей следственной группе, состоящей из представителей СБУ и ГПУ.

По их данным, помощника Трояна задержали вместе с представителем общественного корпуса полка "Азов", которые действовали в сговоре.

По свидетельству источников, следствие проверяет причастность задержанного "азовца" к прошлогоднему нападению на инкассаторов "Ощадбанка" в Запорожье.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сам Вадим Троян сейчас находится в отпуске и недавно участвовал в следственных действиях в одном из уголовных производств.

"Но пока никаких подозрений ему не вручалось и ему об этом не сообщалось", - заявили там.

"Украинская правда" пыталась связаться с Трояном, но его телефон не отвечает.

Также редакция обратилась за комментарием к спикеру МВД Артему Шевченко, но он сказал, что впервые слышит о задержании помощника заместителя министра и ничего об этом не знает.

Как сообщалось, ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что Трояна якобы задержали на взятке в 2 миллиона гривен. Однако в комментарии УП он сказал, что "это полная ложь". Шевченко также опроверг слухи о задержании Трояна.

Темы: МВД Аваков скандал
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