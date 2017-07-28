Затриманим на хабарі виявився помічник Трояна – ЗМІ

Затриманим на хабарі виявився не заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, а його помічник.

Про це повідомляє DT.UA із посиланням на джерела у спільній слідчій групі, що складається з представників СБУ та ГПУ.

За їхніми даними, помічника Трояна затримали разом із представником громадського корпусу полку "Азов", які діяли у змові.

За свідченням джерел, слідство перевіряє причетність затриманого "азовця" до минулорічного нападу на інкасаторів "Ощадбанку" у Запоріжжі.

Як повідомили у прес-службі МВС, сам Вадим Троян наразі перебуває у відпустці і нещодавно брав участь у слідчих діях в одному з кримінальних проваджень.

"Але наразі ніяких підозр йому не вручалося і йому про це не повідомлялося", - заявили там.

"Українська правда" намагалася зв'язатися з Трояном, але його телефон не відповідає.

Також редакція звернулась за коментарем до речника МВС Артема Шевченко, але він сказав, що вперше чує про затримання помічника заступника міністра і нічого про це не знає.

Як повідомлялося, раніше деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Трояна нібито затримали на хабарі у 2 мільйони гривень. Проте у коментарі УП він сказав, що "це повна брехня". Шевченко також спростував чутки про затримання Трояна.