Источник: Есть информация, что с Трояном поделились взяткой

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Пятница, 28 июля 2017, 20:25

Начальнику отдела комплектования полка "Азов" Бржезинскому сообщили о подозрении в злоупотреблении положением и вымогательстве.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

Кроме того, такие же подозрения выдвинули помощнице заместителя министра внутренних дел Иваштенко, а также гражданину Шамраю.

Согласно информации, Бржезинский, воспользовавшись дружбой с заместителем министра внутренних дел Вадимом Трояном и служебным положением Иваштенко вместе с Шамрай требовал деньги у гражданина Шомана.

Как сообщил источник, взятка в размере 1,6 млн гривен должна была быть уплачена за разблокировку расчетных счетов предприятия Шомана и привлечение к уголовной ответственности должностных лиц Голосеевского управления ГФС.

Первую часть денег - 600 000 грн, Бржезинскому якобы передали 21 июля.

Кроме того, во время проведения негласных следственных действий было установлено, что половину суммы, 300 тыс гривен, получил Троян.

Шамрая, Бржезинского и Иваштенко задержали 26 июля, тогда же сообщили о подозрении.

Также были проведены обыски в их домах, а также в жилье Трояна.

В то же время процессуальный статус Трояна пока не определен.

Как сообщалось, ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что Трояна якобы задержали на взятке в 2 миллиона гривен. Однако в комментарии УП он сказал, что "это полная ложь". Представитель МВД Артем Шевченко также опроверг слухи о задержании Трояна.

В пресс-службе МВД отметили, что сам Вадим Троян сейчас находится в отпуске и недавно участвовал в следственных действиях в одном из уголовных производств.

"Но пока никаких подозрений ему не вручалось и ему об этом не сообщалось", - заявили в ведомстве.

Украинская правда

Темы: коррупция МВД "Азов"
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