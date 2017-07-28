Джерело: Є інформація, що з Трояном поділилися хабарем

Начальнику відділу комплектування полку "Азов" Бржезинському повідомили про підозру у зловживанні становищем та здирництві.

Про це "Українській правді" повідомило джерело у правоохоронних органах.

Окрім того, такі самі підозри висунули помічниці заступника міністра внутрішніх справ Іваштенко, а також громадянину Шамраю.

Згідно з інформацією, Бржезинський, скориставшись дружбою із заступником міністра внутрішніх справ Вадимом Трояном та службовим становищем Іваштенко разом із Шамраєм вимагав гроші у громадянина Шомана.

Як повідомило джерело, хабар у розмірі 1,6 млн гривень мав бути сплачений за розблокування розрахункових рахунків підприємства Шомана та притягнення до кримінальної відповідальності посадовців Голосіївського управління ДФС.

Першу частину грошей — 600 тисяч грн, Бржезинському нібито передали 21 липня.

Окрім того, під час проведення негласних слідчих дій було встановлено, що половину суми, 300 тисяч гривень, отримав Троян.

Шамрая, Бржезинського та Іваштенко затримали 26 липня, тоді ж повідомили про підозру.

Також були проведені обшуки в їхніх помешканнях, а також у житлі Трояна.

Водночас процесуальний статус Трояна наразі не визначений.

Як повідомлялося, раніше деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Трояна нібито затримали на хабарі у 2 мільйони гривень. Проте у коментарі УП він сказав, що "це повна брехня". Речник МВС Артем Шевченко також заперечив чутки про затримання Трояна.

У прес-службі МВС зазначили, що сам Вадим Троян наразі перебуває у відпустці і нещодавно брав участь у слідчих діях в одному з кримінальних проваджень.

"Але наразі ніяких підозр йому не вручалося і йому про це не повідомлялося", - заявили у відомстві.

Українська правда