Луценко подтвердил, что жилье Трояна обыскали

Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что по месту проживания заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна проводили обыск.

Об этом он написал на своей Facebook-странице в пятницу вечером.

"В ходе совместного с СБУ производства был задукоментован и задержан заместитель руководителя ОО "Гражданский корпус "Азов" Бржезинський, помощник заместителя МВД Украины Иваштенко и гражданин Ш., которые подозреваются в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью от представителя одного из предприятий средств на общую сумму более 1,5 млн грн", - сообщил глава ГПУ.

Ссылаясь на данные негласных следственных действий, Луценко сообщил, что 785 тысч гривен указанные злоумышленники разделили между собой и другими лицами.

"В связи с этим было проведено 13 обысков, в том числе в жилье заместителя МВД В. Трояна. Указанные средства обнаружить не удалось. Всем трем злоумышленникам объявлено подозрение и избраны меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления полного состава лиц, получавших неправомерную выгоду", - отметил генпрокурор.

Позже Луценко добавил, что во время обыска у Трояна были изъяты 60 тыс грн, "которые не совпадают по номерам с деньгами, полученными вымогателями". "У каждого дома есть деньги", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Бржезинському, Иваштенко и Шамраю сообщили о подозрении в злоупотреблении положением и вымогательстве.

Как рассказал источник УП, взятка в размере 1,6 млн гривен должна была быть уплачена за разблокировку расчетных счетов предприятия Шомана и привлечение к уголовной ответственности должностных лиц Голосеевского управления ГФС.

Первую часть денег - 600 000 грн, Бржезинскому якобы передали 21 июля.

Кроме того, во время проведения негласных следственных действий было установлено, что половину суммы, 300 тыс гривен, получил Троян.

В то же время процессуальный статус заместителя министра пока не определен.

В пресс-службе МВД отметили, что сам Вадим Троян сейчас находится в отпуске и недавно участвовал в следственных действиях в одном из уголовных производств.

"Но пока никаких подозрений ему не вручалось и ему об этом не сообщалось", - заявили в ведомстве.

Украинская правда