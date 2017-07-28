Луценко підтвердив, що житло Трояна обшукали

Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що у помешканні заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна проводили обшук.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці у п'ятницю ввечері.

"У ході спільного з СБУ провадження було задокументовано та затримано заступника керівника ГО "Цивільний корпус "Азов" Бржезинського, помічника заступника МВС України Іваштенко та громадянина Ш., які підозрюються у систематичному вимаганні з погрозою життю та здоров'ю від представника одного з підприємств коштів на загальну суму понад 1,5 млн грн", - повідомив глава ГПУ.

Посилаючись на дані негласних слідчих дій, Луценко повідомив, що 785 тисяч гривень вказані зловмисники розділили між собою та іншими особами.

"У зв'язку з цим було проведено 13 обшуків, у тому числі в помешканні заступника МВС В. Трояна. Вказані кошти виявити не вдалося. Всім трьом зловмисникам оголошено підозру та обрані запобіжні заходи. Продовжуються слідчі дії для встановлення повного складу осіб, що отримували неправомірну вигоду", - зазначив генпрокурор.

Пізніше Луценко додав, що п

При цьому керівник ГО "Азов" Назарій Кравченко заявив, що у нього немає заступника.

"Я – Керівник Цивільного Корпусу АЗОВ. На жаль, мати заступника мені не належить згідно зі штатним розписом, справляюся самостійно. Це легко з'ясувати – наш статут є у відкритому доступі. І виходячи з того, що цей нескладний факт ви встановили неправильно, всі інші обставини справи викликають серйозні питання навіть у сторонніх людей", - написав він у Facebook.

Також відзначить, що Бржезинський, якого Луценко називає заступником голови ГО "Азов", за даними "УП" є начальником відділу комплектування полку.

Раніше повідомлялося, що Бржезинському, Іваштенко та Шамраю повідомили про підозру у зловживанні становищем та здирництві.

За даними джерела УП, хабар у розмірі 1,6 млн гривень мав бути сплачений за розблокування розрахункових рахунків підприємства Шомана та притягнення до кримінальної відповідальності посадовців Голосіївського управління ДФС.

Першу частину грошей — 600 тисяч грн, Бржезинському нібито передали 21 липня.

Окрім того, під час проведення негласних слідчих дій було встановлено, що половину суми, 300 тисяч гривень, отримав Троян.

Водночас процесуальний статус заступника міністра наразі не визначений

У прес-службі МВС зазначили, що сам Вадим Троян наразі перебуває у відпустці і нещодавно брав участь у слідчих діях в одному з кримінальних проваджень.

"Але наразі ніяких підозр йому не вручалося і йому про це не повідомлялося", - заявили у відомстві.

Українська правда