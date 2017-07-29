В Центральной Африке разбился украинский самолет, пострадал экипаж

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Суббота, 29 июля 2017, 14:55
Фото с Facebook Лавренюка

При взлете с острова Сан-Томе в Центральной Африке потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook.

По его словам, все члены экипажа живы, но получили травмы.

По предварительной информации, причиной аварии стало попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета.

Украинская правда

Темы: авиа
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