В Центральной Африке разбился украинский самолет, пострадал экипаж
При взлете с острова Сан-Томе в Центральной Африке потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air.
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook.
По его словам, все члены экипажа живы, но получили травмы.
По предварительной информации, причиной аварии стало попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета.
Украинская правда
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