Тиллерсон надеется, что санкции улучшат отношения РФ и США

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Суббота, 29 июля 2017, 17:47

Новые санкции США отражают волю американцев видеть шаги со стороны России к улучшению двусторонних отношений.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, опубликованном в субботу на сайте Госдепартамента США.

"Почти единодушны голоса за законодательство о санкциях в Конгрессе представляют сильную волю американского народа видеть, что Россия предпримет шаги по улучшению отношений с Соединенными Штатами", - говорится в заявлении.

В то же время Тиллерсон выразил надежду, что между Вашингтоном и Москвой наладится сотрудничество в глобальных вопросах, а санкции больше не понадобятся.

"Мы будем тесно сотрудничать с нашими друзьями и союзниками, чтобы наши послания в Россию, Иран и Северную Корею были четко понятны", - говорится в сообщении.

Вместе с тем госсекретарь США не прокомментировал требование России сократить количество американских дипломатов на территории РФ.

Как известно, Палата представителей США приняла законопроект "Противодействие противникам Америки из-за санкций", в котором важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Законопроект также поддержал американский Сенат. Теперь его должен подписать Дональд Трамп.

В ответ Россия объявила о санкциях против американских дипломатов. РФ требует у США до начала осени сократить число своих дипломатических сотрудников до 455 человек.

Также посольство США больше не сможет использовать складские помещения на Дорожный улице в Москве и дачу в Серебряном бору.

Европейская правда

Темы: санкции Росcия США
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