Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тиллерсон надеется, что санкции улучшат отношения РФ и США

Суббота, 29 июля 2017, 17:47

Новые санкции США отражают волю американцев видеть шаги со стороны России к улучшению двусторонних отношений.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, опубликованном в субботу на сайте Госдепартамента США.

"Почти единодушны голоса за законодательство о санкциях в Конгрессе представляют сильную волю американского народа видеть, что Россия предпримет шаги по улучшению отношений с Соединенными Штатами", - говорится в заявлении.

В то же время Тиллерсон выразил надежду, что между Вашингтоном и Москвой наладится сотрудничество в глобальных вопросах, а санкции больше не понадобятся.

"Мы будем тесно сотрудничать с нашими друзьями и союзниками, чтобы наши послания в Россию, Иран и Северную Корею были четко понятны", - говорится в сообщении.

Вместе с тем госсекретарь США не прокомментировал требование России сократить количество американских дипломатов на территории РФ.

Как известно, Палата представителей США приняла законопроект "Противодействие противникам Америки из-за санкций", в котором важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Законопроект также поддержал американский Сенат. Теперь его должен подписать Дональд Трамп.

В ответ Россия объявила о санкциях против американских дипломатов. РФ требует у США до начала осени сократить число своих дипломатических сотрудников до 455 человек.

Также посольство США больше не сможет использовать складские помещения на Дорожный улице в Москве и дачу в Серебряном бору.

Европейская правда

Темы: санкцииРосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
санкции
Ирландия расследует попадание их деталей в "Шахеды" - премьер
Кыргызстан продает России технику для войны против Украины, США готовят санкции – WP
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Последние новости
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
Все новости...
Реклама: