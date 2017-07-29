Тіллерсон сподівається, що нові санкції поліпшать відносини РФ та США

Нові санкції США відображають волю американців бачити кроки з боку Росії до покращення двосторонніх відносин.

Про це ідеться у заяві держсекретаря США Рекса Тіллерсона, опублікованій у суботу на сайті Держдепартаменту США.

"Майже одностайні голоси за законодавство про санкції в Конгресі презентують сильну волю американського народу бачити, що Росія зробить кроки щодо поліпшення відносин зі Сполученими Штатами", - йдеться в заяві.

Водночас Тіллерсон висловив сподівання, що між Вашингтоном і Москвою налагодиться співпраця у глобальних питаннях. А санкції більше не знадобляться.

"Ми будемо тісно співпрацювати з нашими друзями і союзниками, щоб наші послання в Росію, Іран та Північну Корею були чітко зрозумілі", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, держсекретар США не прокоментував вимогу Росії скоротити кількість американських дипломатів на території РФ.

Нагадаємо, Палата представників США ухвалила законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції", в якому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ.

Законопроект також підтримав американський Сенат. Тепер його має підписати Дональд Трамп.

У відповідь Росія оголосила про санкції проти американських дипломатів. РФ вимагає у США до початку осені скоротити число своїх дипломатичних співробітників до 455 осіб.

Також посольство США більше не зможе використовувати складські приміщення на Дорожній вулиці в Москві і дачу в Срібному бору.

Європейська правда