Волкова взяли под стражу на 60 суток
Александр Волков, подозреваемый в организации похищения Игоря Луценко и убийства Юрия Вербицкого в 2014-м году, взят под стражу сроком на 60 суток.
Соответствующее решение принял Печерский райсуд 29 июля.
Волков взят под стражу без альтернативы внесения залога, подать апелляцию на решение суда защита Волкова может в течение 10 дней.
По данным прокуратуры, Волков контактировал с непосредственным руководителем (организатором и координатором) похищения - гражданином Неживовым, начальником службы безопасности. При этом во время одного из контактов Волков находился в офисе Алексея Чеботарева, которого правоохранители подозревают в организации и координации действий "титушек".
Также у прокуратуры есть основания подозревать еще одного человека - гражданина Щинкина - в причастности к похищению Луценко и Вербицкого, для чего Щинкин сформировал преступную группу. С ним Волков также контактировал в день похищения.
"Преступление совершено группой лиц, подавляющее большинство из них сейчас скрывается от следствия и суда. В данном уголовном производстве, кроме Волкова, еще 10 человек", - сообщил прокурор во время судебного заседания.
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Как известно, в январе 2014-го в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
В МВД заявили, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму.
Ранее в субботу, 29 июля, суд принял к рассмотрению ходатайство прокуратуры о заключении Волкова под стражу.
29 июля у подозреваемого Александра Волкова был проведен обыск, по результатам которого прокуратурой было принято решение его задержать.
Украинская правда
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