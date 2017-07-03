Сус пытается через суд вернуться на должность в ГПУ
Бывший старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус просит суд восстановить его в должности.
Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Українських новин".
"Определением Окружного административного суда Киева от 23.05.2017 открыто производство в деле по иску Суса Д.Н. к генеральному прокурору Украины", – сказано в нем.
Сус просит суд признать противоправным и отменить приказ от 13 апреля 2017 года об его увольнении с должности и из органов прокуратуры.
Суд начнет рассматривать дело 5 сентября.
Сам Сус отказался объяснять агентству мотивацию своего иска: он не намерен комментировать вопросы, связанные с Генпрокуратурой.
Как известно, в апреле генеральный прокурор Юрий Луценко уволил старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генпрокуратуры Дмитрия Суса из-за систематическое нарушение законов "О предотвращении коррупции", "О прокуратуре", а также прокурорской этики.
В прошлом году Сус не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле, за что ему сделали выговор и понизили в должности.
До того Генпрокуратура отстраняла Суса от работы из-за конфликта с Национальным антикоррупционным бюро.
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