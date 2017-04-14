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Луценко звільнив Суса – джерело

П'ятниця, 14 квітня 2017, 18:03

Генеральний прокурор Юрій Луценко звільнив з органів прокуратури старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури Дмитра Суса.

Про це Українській правді повідомило джерело в ГПУ.

За словами джерела, Суса звільнили 13 квітня.

Сам Сус у коментарі "Українській правді" сказав, що дізнався про це від журналістів і готовий буде відповідати на запитання у вівторок, 18 квітня.

"Давайте всі запитання у вівторок", - сказав він.  

Як відомо, 30 листопада 2016 року Дмитро Сус був призначений старшим слідчим в особливо важливих справах 6-го відділу з розслідування кримінальних проваджень Департаменту з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ. Це управління очолює Юрій Грищенко.

До цього Сус працював у департаменті з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури, який називали "департаментом Кононенка-Грановського", за прізвищами депутатів від БПП Ігоря Кононенка та Олександра Грановського, яким приписують вплив на цей підрозділ ГПУ.

Раніше повідомлялося, що Генпрокурор Юрій Луценко за брехню в декларації та анкеті оголосив догану Сусу.

Як відомо, слідчий Дмитро Сус забув вказати в анкеті доброчесності авто преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 тисяч грн, що, як з’ясували журналісти, належало його 85-річній бабусі.

У серпні 2016 року відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Ввечері сам Сус відвіз їх до будівлі НАБУ.

Українська правда

Теми: ЛуценкоГенпрокуратура
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