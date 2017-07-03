Тука назвал Жебривского "политическим страусом"

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Понедельник, 3 июля 2017, 11:09

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука ответил на критику председателя Донецкой ВГА Павла Жебривского.

Соответствующий комментарий он опубликовал в понедельник на своей странице в Facebook.

"Вопрос экологии региона - чрезвычайно сложный. Делать вид, будто ничего не происходит - "политический страусизм"! Вместо того, чтобы решать на современном уровне вопросы водоочистки (например, для Мариуполя), значительно проще выдать комментарий "лучше иногда молчать". Только от замалчивания проблема не решится. И от того, что радиометром измерять уровень минерализации воды, - тоже ничего не решится", - написал он.

По словам Туки, он, например, еще задолго до трагедии во Львове знал о проблемах в Украине с переработкой мусора, еще раньше он знал о нерентабельности шахт и необходимость их закрытия.

"Уважаемые "политические страусы"! И вы все тоже об этом прекрасно знали. И знаете! Так вынимайте головы из песка!" - призвал он.

Как известно, 30 июня Тука заявил, что из-за экологической ситуации на Донбассе люди не смогут там жить в течение 10 лет, поэтому необходимо постепенно переселять оттуда местных жителей.

Жебривский осудил это высказывание заместителя министра. "Журналисты спрашивают, как бы я прокомментировал заявления Георгия Туки по экологической катастрофе на Донбассе и необходимости отселения людей. Ответил так: иногда лучше молчать, чем говорить", - написал глава военно-гражданской администрации в Facebook.

Украинская правда

Темы: Тука Жебривский Донецкая область скандал
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