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Жебривский: слова Туки вредят экономике региона

Воскресенье, 2 июля 2017, 14:19

Председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский осудил высказывания заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки о необходимости постепенного выселения людей с Донбасса из-за экологической ситуации.

"Журналисты спрашивают, как бы я прокомментировал заявления Георгия Туки относительно экологической катастрофы на Донбассе и необходимости отселения людей. Ответил так: иногда лучше молчать, чем говорить", - написал Жебривский в Facebook.

По его мнению, такие заявления, как сделал Тука, вредят экономике целого региона.

"Инвесторы и заказчики и без того - мягко скажу - осторожны, и такие заявления не способствуют их уверенности", - отметил председатель ВГА.

Он добавил, что в воскресенье министр экологии Остап Семерак, который присутствовал на открытии экологического сквера в Бахмуте, привез с собой дозиметр и проверил, что радиационный фон в норме.

"Есть ли в Донецкой и Луганской областях экологические проблемы? Безусловно, есть. И на контролируемой территории мы их решаем совместно с органами центральной и местной власти. Затапливают ли террористы украинские шахты на оккупированной ими территории? Да. Опасно ли это для региона? Да, риски есть. И если Георгий Тука таким образом хотел привлечь внимание международного сообщества к этому вопросу, пусть бы конкретизировал, что именно имел в виду", - добавил Жебривский.

Как сообщалось 30 июня Тука заявил на "5 канале", что из-за экологической ситуации на Донбассе люди не смогут там жить в течение 10 лет, поэтому необходимо постепенно переселять оттуда местных жителей.

Украинская правда

Темы: ДонбассэкологияЖебривскийТука
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