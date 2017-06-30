Тука предлагает постепенно выселять людей с Донбасса

Из-за экологической ситуации на Донбассе люди не смогут там жить в течение 10 лет, поэтому необходимо переселять оттуда местных жителей.



Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в программе "Итоги дня" на "5 канале".



"Речь идет вообще не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут в течение 10 лет", – сказал он.



Заместитель главы МТОТ добавил: "Так же, как будем страдать мы, точно так же будет страдать и Московия. Это наша общая беда. Не удастся стеночкой отгородиться".



По мнению Туки, необходимо создавать международные дискуссии по решению вопроса экологической катастрофы в Донбассе.



"Я только понял, что проблему надо поднимать на высокий уровень и создавать международные дискуссии с поиском решения этой проблемы... Это просто надо "вопить" на всю Европу о возможных последствиях", – отметил заместитель министра.